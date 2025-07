Projection Encipaï de Marc Vella La Motte-Chalancon

Projection Encipaï de Marc Vella La Motte-Chalancon vendredi 18 juillet 2025.

Projection Encipaï de Marc Vella

2340 Route du Rif lieu dit « Combe Bernard » La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

gratuit pour les moins de 10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-18 20:00:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Une épopée au cœur de la tribu Massaï avec l’équipe d’Aline Damour (Terre’Happy).

.

2340 Route du Rif lieu dit « Combe Bernard » La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 61 73 43 corinefleurdelune@laposte.net

English :

An epic journey to the heart of the Massai tribe with Aline Damour?s team (Terre?Happy).

German :

Eine epische Reise in das Herz des Massai-Stammes mit dem Team von Aline Damour (Terre?Happy).

Italiano :

Un viaggio epico nel cuore della tribù Massai con il team di Aline Damour (Terre?Happy).

Espanol :

Un viaje épico al corazón de la tribu Massai con el equipo de Aline Damour (Terre?Happy).

L’événement Projection Encipaï de Marc Vella La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2025-07-11 par Office de Tourisme du Pays Diois