[PROJECTION] Espalungue, le royaume des chauves-souris CAUTERETS Cauterets mercredi 22 octobre 2025.

Début : 2025-10-22 16:00:00

fin : 2025-10-22 16:30:00

2025-10-22

Un homme rentre dans une grotte hantée par les chauves-souris, il n’en ressortira que 9 mois plus tard après s’être immergé dans les secrets de ces êtres hors du commun. De l’hibernation à l’envolée automnale, en passant par la reproduction, ce film est un voyage très particulier au centre de la terre.

Réalisateur Tanguy Stoeckle

Durée 26 minutes

Entrée libre et gratuite Sans inscription

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

English :

A man enters a cave haunted by bats, only to emerge 9 months later having immersed himself in the secrets of these extraordinary creatures. From hibernation to autumn flight and reproduction, this film is a very special journey to the center of the earth.

Director: Tanguy Stoeckle

Running time: 26 minutes

Free admission No registration required

German :

Ein Mann geht in eine Höhle, die von Fledermäusen heimgesucht wird. Er kommt erst neun Monate später wieder heraus, nachdem er in die Geheimnisse dieser außergewöhnlichen Wesen eingetaucht ist. Vom Winterschlaf über die Fortpflanzung bis hin zum Herbstflug ist dieser Film eine ganz besondere Reise in den Mittelpunkt der Erde.

Regisseur: Tanguy Stoeckle

Dauer: 26 Minuten

Freier Eintritt Ohne Anmeldung

Italiano :

Un uomo entra in una grotta infestata dai pipistrelli, per poi uscirne 9 mesi dopo, dopo essersi immerso nei segreti di queste straordinarie creature. Dal letargo al volo autunnale e alla riproduzione, questo film è un viaggio molto speciale al centro della terra.

Regista: Tanguy Stoeckle

Durata: 26 minuti

Ingresso libero Non è richiesta la registrazione

Espanol :

Un hombre entra en una cueva embrujada por murciélagos, para salir 9 meses después habiéndose sumergido en los secretos de estas extraordinarias criaturas. Desde la hibernación hasta el vuelo otoñal y la reproducción, esta película es un viaje muy especial al centro de la tierra.

Dirección: Tanguy Stoeckle

Duración: 26 minutos

Entrada gratuita No es necesario inscribirse

