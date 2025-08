Projection et analyse de Blade Runner, de Ridley Scott Cinématographe (Le) Nantes

Projection et analyse de Blade Runner, de Ridley Scott Cinématographe (Le) Nantes jeudi 25 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-25 20:30 – 22:30

Gratuit : non De 3 € à 6 € Plein tarif : 6 €Tarif réduit : 4 € (carte Cézam, Tourisme et Loisirs, CCP, COS, université permanente, Moneko)Tarif réduit : 3 € (Enfants, étudiant·es, demandeurs d’emploi, CartS, bénéficiaires RSA, TU-Nantes, bénéficiaires AAH gratuité accomp., Carte Blanche) Tout public

En novembre 2029, dans un Los Angeles pluvieux et crépusculaire, des répliquants – androïdes utilisés comme des esclaves – tentent de s’infiltrer dans la Tyrell Corporation, qui les a conçus, après avoir détourné un vaisseau spatial et massacré son équipage. Rick Deckard, ancien policier devenu blade runner chargé de neutraliser les répliquants en situation illégale sur Terre, est contraint de retrouver les membres du groupe rebelle et de les éliminer.

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

