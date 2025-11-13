Projection et conférence Diên Biên Phú Espace culturel Saint-Exupéry Marignane
Projection et conférence Diên Biên Phú Espace culturel Saint-Exupéry Marignane jeudi 13 novembre 2025.
Projection et et débat Diên Biên Phú
Jeudi 13 novembre 2025.
A 14h. Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône
En partenariat avec l’UNC de Marignane et le cinéma Saint-Exupéry un film (écrit et réalisé par P. Schoendoerffer) qui retrace la prise du camp retranché de Diên Biên Phú par l’armée Vietminh.
Il sera suivi d’un échange avec Michel Méténier.
Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cinesaintex@orange.fr
English :
In partnership with the Marignane UNC and the Saint-Exupéry cinema: a film (written and directed by P. Schoendoerffer) retracing the capture of the entrenched camp of Diên Biên Phú by the Vietminh army.
It will be followed by a discussion with Michel Méténier.
German :
In Partnerschaft mit der UNC Marignane und dem Kino Saint-Exupéry: Ein Film (Drehbuch und Regie: P. Schoendoerffer), der die Einnahme des verschanzten Lagers von Diên Biên Phú durch die Vietminh-Armee nachzeichnet.
Im Anschluss an den Film findet ein Gespräch mit Michel Méténier statt.
Italiano :
In collaborazione con l’UNC di Marignane e il cinema Saint-Exupéry: un film (scritto e diretto da P. Schoendoerffer) che racconta la presa del campo trincerato di Diên Biên Phú da parte dell’esercito vietnamita.
Seguirà un dibattito con Michel Méténier.
Espanol :
En colaboración con la UNC de Marignane y el cine Saint-Exupéry: una película (escrita y dirigida por P. Schoendoerffer) que narra la toma del campo atrincherado de Diên Biên Phú por el ejército del Vietminh.
A continuación habrá un debate con Michel Méténier.
