Projection et conférence : The Grand Budapest Hotel, de Wes Anderson Cinématographe (Le) Nantes jeudi 11 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-11 20:00 – 21:40

Gratuit : non De 3 à 6 € Plein tarif : 6 €tarif réduit : 4 € (carte Cézam, Tourisme et Loisirs, CCP, COS, université permanente, Moneko)tarif réduit : 3 € (Enfants, étudiant·es, demandeurs d’emploi, CartS, bénéficiaires RSA, TU-Nantes, bénéficiaires AAH gratuité accomp., Carte Blanche) Tout public

Un écrivain célèbre se remémore sa rencontre avec le propriétaire d’un grand hôtel décati au cœur de l’Europe centrale. Lors de leurs échanges, il se souvient de ses débuts comme lobby boy et particulièrement de son mentor, le concierge Monsieur Gustave.Souvent associés à leurs décors, les films de Wes Anderson explorent mille lieux réels ou imaginaires, des États-Unis au Japon en passant par la Mitteleuropa, conformément à l’une de leurs dynamiques principales : le cinéma d’aventures. Parcourir ces multiples espaces afin de cartographier une filmographie s’impose donc.Nicolas Thévenin est directeur de publication de la revue Répliques et adhérent membre de la commission de programmation du Cinématographe.

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0285520010 https://www.lecinematographe.com