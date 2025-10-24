Projection et Conte Festival Visions Pastorales Salle Espalungue Arudy

Projection et Conte Festival Visions Pastorales Salle Espalungue Arudy vendredi 24 octobre 2025.

Projection et Conte Festival Visions Pastorales

Salle Espalungue 34 Rue Baulong Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Voici une invitation au monde pastoral ! À travers discussions, lectures, projections et ateliers, ce festival met en lumière les savoirs des éleveur·euses et berger·es, en explorant trois grands axes la transmission, les défis du pastoralisme et son impact sur les territoires.

– 18h Salle Espalungue à Arudy Projection de Transmettre de Jérôme Zindy, film documentaire

– 20h . Le Tichodrome à Bielle Conte de Yohann Villanueva. Petite restauration sur place. .

Salle Espalungue 34 Rue Baulong Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 58 42 39 letichodrome64@gmail.com

English : Projection et Conte Festival Visions Pastorales

German : Projection et Conte Festival Visions Pastorales

Italiano :

Espanol : Projection et Conte Festival Visions Pastorales

L’événement Projection et Conte Festival Visions Pastorales Arudy a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées