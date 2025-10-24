Projection et Conte Festival Visions Pastorales Salle Espalungue Arudy
Projection et Conte Festival Visions Pastorales Salle Espalungue Arudy vendredi 24 octobre 2025.
Projection et Conte Festival Visions Pastorales
Salle Espalungue 34 Rue Baulong Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24
2025-10-24
Voici une invitation au monde pastoral ! À travers discussions, lectures, projections et ateliers, ce festival met en lumière les savoirs des éleveur·euses et berger·es, en explorant trois grands axes la transmission, les défis du pastoralisme et son impact sur les territoires.
– 18h Salle Espalungue à Arudy Projection de Transmettre de Jérôme Zindy, film documentaire
– 20h . Le Tichodrome à Bielle Conte de Yohann Villanueva. Petite restauration sur place. .
+33 7 67 58 42 39 letichodrome64@gmail.com
