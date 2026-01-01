Projection et débat autour du livre Les marchands de soleil, face à la machine photovoltaïque Amboise

Projection et débat autour du livre Les marchands de soleil, face à la machine photovoltaïque

1 Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise Indre-et-Loire

Vendredi 2026-01-23 18:00:00

Assistez et participez à une projection/débat autour du livre Les marchands de soleil, face à la machine photovoltaïque , de Sylvie Bitterlin et Clément Osé, le vendredi 23 janvier 2026.

En présence de Clément Osé, co-auteur.

Dédicace et verre de l'amitié.

1 Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34

English : Screening and discussion of the book ‘Les marchands de soleil, face à la machine photovoltaïque’ (Sun merchants, facing the photovoltaic machine)

Attend and participate in a screening/discussion about the book ‘Les marchands de soleil, face à la machine photovoltaïque’ (Sun merchants, facing the photovoltaic machine) by Sylvie Bitterlin and Clément Osé, on Friday, 23rd January 2026.

