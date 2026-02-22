Projection et débat Bardot Espace culturel Saint-Exupéry Salle Jean Cocteau Marignane

Projection et débat Bardot

Jeudi 5 mars 2026.

A 14h. Espace culturel Saint-Exupéry Salle Jean Cocteau 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Dans le cadre de la journée des droits des femmes, le Ciné-Club Paradisio propose une soirée projection Bardot (documentaire sorti en 2025).

Elle sera suivie d’un débat avec des intervenants très qualifiés et bénévoles.

Vous êtes attendus nombreux.

Un documentaire de Alain Berliner, Elora Thevenet Par Elora Thevenet, Nicolas Bary

Avec Brigitte Bardot, Christian Ardan, Frédérique Bel



Ce film revient sur les aspects contradictoires de la vie de Brigitte Bardot. Il aborde son ascension fulgurante, son statut d’icône féminine, et ses propos parfois radicaux dans sa lutte pour la cause animale. Le film met en lumière la construction d’un mythe et son épuisement, en mettant en tension des archives inédites avec des images animées et des textures numériques. Bardot, à 90 ans, parle depuis sa maison de La Madrague, offrant une perspective unique sur sa vie et ses réflexions sur la beauté, la blessure et le combat. .

Espace culturel Saint-Exupéry Salle Jean Cocteau 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 61 74 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark Women’s Rights Day, Ciné-Club Paradisio is organizing an evening screening of Bardot (documentary released in 2025).

It will be followed by a debate with highly qualified volunteer speakers.

We look forward to seeing you there.

L’événement Projection et débat Bardot Marignane a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de Marignane