Projection et débat Baroudeurs du Christ Espace culturel Saint-Exupéry Salle Jean Cocteau Marignane

Projection et débat Baroudeurs du Christ

Mardi 2 décembre 2025.

A 20h. Espace culturel Saint-Exupéry Salle Jean Cocteau 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Ciné Paroisse en partenariat avec le Ciné-Club Paradisio propose une soirée projection (documentaire) baroudeurs du Christ suivie d’un débat avec des intervenants très qualifiés et bénévoles (F. Fauconnet-Buzelin, C. Mison et des paroissiens).

Un film de Damien Boyer Par Damien Boyer



Synopsis

Cinq prêtres français sont envoyés à vie dans des pays d’Asie qu’ils n’ont pas choisis, pour y vivre une mission radicale et solitaire. Héritiers de 360 ans de tradition missionnaire, ils mêlent foi et action dans des engagements extrêmes accueil de réfugiés Nord-Coréens, accompagnement de jeunes handicapés, lutte contre l’exploitation… Parfois maladroitement mais avec tout ce qu’ils sont, ces baroudeurs incarnent une génération renouvelée de missionnaires, qui n’a qu’un message dire aux oubliés combien ils sont aimés. (Source ALLOCINE )



Intervenants au débat F. Fauconnet-Buzelin, biographe, docteur en histoire de l’art, chargée de recherches aux Missions Etrangères de Paris (MEP), C. Mison et les paroissiens, qui sur les traces de Saint-laurent Imbert, sont allés en Corée; .

Espace culturel Saint-Exupéry Salle Jean Cocteau 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur liliane.rovera@orange.fr

English :

Ciné Paroisse , in partnership with Ciné-Club Paradisio , offers an evening screening of the documentary Baroudeurs du Christ , followed by a debate with highly qualified volunteer speakers (F. Fauconnet-Buzelin, C. Mison and parishioners).

