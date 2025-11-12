Projection et débat En première ligne Espace culturel Saint-Exupéry Salle Jean Cocteau Marignane

Projection et débat En première ligne

Mercredi 12 novembre 2025.

A 20h. Espace culturel Saint-Exupéry Salle Jean Cocteau 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Dans le cadre « Art et Essai », le « Ciné-Club Paradisio » propose une soirée projection, une ode aux infirmières « En première ligne ». Elle sera suivie d’un débat avec des intervenants très qualifiés et bénévoles.

Vous êtes attendus nombreux.

Un film de Petra Biondina Volpe Par Petra Biondina Volpe

Avec Leonie Benesch, Sonja Riesen, Selma Adin



Synopsis

Floria est une infirmière dévouée qui fait face au rythme implacable d’un service hospitalier en sous-effectif. En dépit du manque de moyens, elle tente d’apporter humanité et chaleur à chacun de ses patients. Mais au fil des heures, les demandes se font de plus en plus pressantes, et malgré son professionnalisme, la situation commence dangereusement à lui échapper… .

Espace culturel Saint-Exupéry Salle Jean Cocteau 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 61 74 23

English :

As part of its « Art et Essai » program, Ciné-Club Paradisio is offering an evening screening of « En première ligne », an ode to nurses. It will be followed by a debate with highly qualified volunteer speakers.

We look forward to seeing you there.

German :

Im Rahmen von « Art et Essai » bietet der « Ciné-Club Paradisio » einen Filmabend an, eine Ode an die Krankenschwestern: « En première ligne ». Im Anschluss daran findet eine Debatte mit hochqualifizierten und freiwilligen Rednern statt.

Sie werden zahlreich erwartet.

Italiano :

Nell’ambito del programma « Art et Essai », il Ciné-Club Paradisio propone la proiezione serale di « En première ligne », un’ode alle infermiere. Seguirà un dibattito con relatori volontari altamente qualificati.

Vi aspettiamo numerosi.

Espanol :

En el marco de su programa « Art et Essai », el Ciné-Club Paradisio ofrece una proyección nocturna de « En première ligne », una oda a las enfermeras. A continuación habrá un debate con ponentes voluntarios altamente cualificados.

Esperamos contar con la presencia de muchos de ustedes.

