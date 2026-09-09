Projection et débat : Gourou Espace culturel Saint-Exupéry – Salle Jean Cocteau Marignane

Informations pratiques

Marignane

Projection et débat : Gourou

Mercredi 11 novembre 2026.

A 20h. Espace culturel Saint-Exupéry – Salle Jean Cocteau 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-11

Dans le cadre « Art et Essai », le « Ciné-Club Paradisio » propose une soirée projection : « Gourou » (drame/thriller). Elle sera suivie d’un débat avec des intervenants très qualifiés et bénévoles.

Vous êtes attendus nombreux (tout public avec avertissement).

Un film de Yann Gozlan. Par Jean-Baptiste Delafon, Yann Gozlan

Avec Pierre Niney, Marion Barbeau, Anthony Bajon



Synopsis

« Matt est le coach en développement personnel le plus suivi de France. Dans une société en quête de sens où la réussite individuelle est devenue sacrée, il propose à ses adeptes une catharsis qui électrise les foules autant qu’elle inquiète les autorités. Sous le feu des critiques, Matt va s’engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie et peut-être de la gloire… »

(Source « ALLOCINE ») .

Espace culturel Saint-Exupéry – Salle Jean Cocteau 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 61 74 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the « Art et Essai » series, the « Cin%E9-Club Paradisio » is hosting a film screening: « Gourou » (drama/thriller). The screening will be followed by a discussion with highly qualified panelists and volunteers.

We hope to see many of you there (suitable for all ages, but viewer discretion is advised).

L’événement Projection et débat : Gourou Marignane a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de Marignane