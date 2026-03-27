Projection et débat Jeudi de la culture Parfum d’essence salle Maringer Essey-lès-Nancy

Projection et débat Jeudi de la culture Parfum d’essence

salle Maringer 10 rue Parmentier Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-02 18:00:00

fin : 2026-04-02 20:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Dans le cadre des jeudis de la culture, on vous propose la projection du film Parfum d’essence suivi d’un débat animé par la Maison du Vélo. Parfum d’essence raconte l’histoire de deux jeunes femmes parties rejoindre l’Himalaya à vélo, sur un coup de tête.Tout public

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salle Maringer 10 rue Parmentier Essey-lès-Nancy 54270 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 54 50 20 70

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English :

As part of our cultural Thursdays program, we’re showing the film Parfum d’essence , followed by a discussion moderated by Maison du Vélo. Parfum d’essence tells the story of two young women who set off on a whim to reach the Himalayas by bicycle.

L’événement Projection et débat Jeudi de la culture Parfum d’essence Essey-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-03-27 par DESTINATION NANCY