Projection et débat K2 mon amour EXALT Amphithéâtre ENSA Chamonix-Mont-Blanc vendredi 21 novembre 2025.

Amphithéâtre ENSA 35 route du Bouchet Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21 22:00:00

2025-11-21

Hypoxie extrême et la prise de décision
Amphithéâtre ENSA 35 route du Bouchet Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 30 30  evenements@ensm.sports.gouv.fr

English :

Extreme hypoxia and decision-making

German :

Extreme Hypoxie und Entscheidungsfindung

Italiano :

Ipossia estrema e processo decisionale

Espanol :

Hipoxia extrema y toma de decisiones

