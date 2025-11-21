Projection et débat K2 mon amour EXALT Amphithéâtre ENSA Chamonix-Mont-Blanc
Amphithéâtre ENSA 35 route du Bouchet Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21 22:00:00
Hypoxie extrême et la prise de décision
Amphithéâtre ENSA 35 route du Bouchet Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 30 30 evenements@ensm.sports.gouv.fr
English :
Extreme hypoxia and decision-making
German :
Extreme Hypoxie und Entscheidungsfindung
Italiano :
Ipossia estrema e processo decisionale
Espanol :
Hipoxia extrema y toma de decisiones
