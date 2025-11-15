Projection et débat La femme la plus riche du monde Espace culturel Saint-Exupéry Salle Jean Cocteau Marignane

Projection et débat La femme la plus riche du monde

Mercredi 14 janvier 2026.

A 20h. Espace culturel Saint-Exupéry Salle Jean Cocteau 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Dans le cadre Art et Essai , le Ciné-Club Paradisio propose une soirée projection La femme la plus riche du monde . Elle sera suivie d’un débat avec des intervenants très qualifiés et bénévoles.

Un film de Thierry Klifa

Avec Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte



Synopsis

La femme la plus riche du monde sa beauté, son intelligence, son pouvoir. Un écrivain photographe son ambition, son insolence, sa folie. Le coup de foudre qui les emporte. Une héritière méfiante qui se bat pour être aimée. Un majordome aux aguets qui en sait plus qu’il ne dit. Des secrets de famille. Des donations astronomiques. Une guerre où tous les coups sont permis. (Source ALLOCINE ) .

Espace culturel Saint-Exupéry Salle Jean Cocteau 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 61 74 23

English :

As part of its Art et Essai program, Ciné-Club Paradisio is offering an evening screening of The Richest Woman in the World . It will be followed by a debate with highly qualified volunteer speakers.

German :

Im Rahmen von Art et Essai bietet der Ciné-Club Paradisio einen Filmabend an: La femme la plus riche du monde (Die reichste Frau der Welt). Im Anschluss daran findet eine Diskussion mit hochqualifizierten und freiwilligen Rednern statt.

Italiano :

Nell’ambito del programma Art et Essai , il Ciné-Club Paradisio propone la proiezione serale del film La donna più ricca del mondo . Seguirà un dibattito con relatori volontari altamente qualificati.

Espanol :

En el marco de su programa Art et Essai , el Ciné-Club Paradisio ofrece una proyección nocturna de La mujer más rica del mundo . A continuación habrá un debate con ponentes voluntarios altamente cualificados.

