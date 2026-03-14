Projection et débat La reconquista Espace culturel Saint-Exupéry Salle Jean Cocteau Marignane

Projection et débat La reconquista

Mercredi 13 mai 2026.

A 20h. Espace culturel Saint-Exupéry Salle Jean Cocteau 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Dans le cadre Art et Essai , le Ciné-Club Paradisio propose une soirée projection La reconquista (drame). Elle sera suivie d’un débat avec des intervenants très qualifiés et bénévoles.

Vous êtes attendus nombreux.

Un film de Jonás Trueba Par Jonás Trueba

Avec Itsaso Arana, Francesco Carril, Aura Garrido



Synopsis

Madrid. Manuela et Olmo se retrouvent autour d’un verre, après des années. Elle lui tend une lettre qu’il lui a écrite quinze ans auparavant, lorsqu’ils étaient adolescents et vivaient ensemble leur premier amour. Le temps d’une folle nuit, Manuela et Olmo se retrouvent dans un avenir qu’ils s’étaient promis.



La Reconquista a connu un joli parcours en festivals puisqu’il a été présenté en avant-première mondiale lors de l’édition 2016 du Festival International du film de San Sebastian. Par ailleurs, il a également été en sélection au Festival international du film de Mar del Plata en Argentine. En France, il a reçu trois prix au Festival Cinespaña de Toulouse parmi lesquels la Violette d’or, le prix du meilleur réalisateur ainsi qu’une mention spéciale.



(Source ALLOCINE ) .

Espace culturel Saint-Exupéry Salle Jean Cocteau 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 61 74 23

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English :

As part of its Art et Essai program, Ciné-Club Paradisio is offering an evening screening of La reconquista (drama). It will be followed by a debate with highly qualified volunteer speakers.

We look forward to seeing many of you there.

L’événement Projection et débat La reconquista Marignane a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de Marignane