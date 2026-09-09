Projection et débat : L’abandon Espace culturel Saint-Exupéry – Salle Jean Cocteau Marignane
mercredi 14 octobre 2026 · Espace culturel Saint-Exupéry - Salle Jean Cocteau · Marignane
Informations pratiques
Marignane
Projection et débat : L’abandon
Mercredi 14 octobre 2026.
A 20h. Espace culturel Saint-Exupéry – Salle Jean Cocteau 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Dans le cadre « Art et Essai », le « Ciné-Club Paradisio » propose une soirée projection : « L’abandon » (drame). Elle sera suivie d’un débat avec des intervenants très qualifiés et bénévoles.
Vous êtes attendus nombreux (tout public avec avertissement).
Un film de Vincent Garenq. Par Vincent Garenq, Alexis Kebbas
Avec Antoine Reinartz, Emmanuelle Bercot, Emma Boumali
Synopsis
« Tout le monde connaît le nom de Samuel Paty, mais peu de gens connaissent réellement son histoire. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d’Histoire-Géographie, est assassiné à la sortie de son collège. À la lumière des enquêtes et des procès, ce film revient sur ses onze derniers jours, et l’engrenage qui a conduit à sa mort tragique. »
(Source « ALLOCINE ») .
Espace culturel Saint-Exupéry – Salle Jean Cocteau 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 61 74 23
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English :
As part of the « Art et Essai » series, the « Cin%E9-Club Paradisio » is hosting a film screening: « L’abandon » (drama). The screening will be followed by a discussion with highly qualified panelists and volunteers.
We hope to see many of you there (suitable for all ages, but viewer discretion is advised).
L’événement Projection et débat : L’abandon Marignane a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de Marignane
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