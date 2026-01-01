Projection et débat manger pour vivre Le Gyptis Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Projection et débat manger pour vivre

Mercredi 14 janvier 2026 à partir de 19h. Le Gyptis Belle de Mai 136 rue Loubon Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 3.6 – 3.6 – 3.6 EUR

Début : 2026-01-14 19:00:00

fin : 2026-01-14

2026-01-14

Projection suivie d’un débat autour de projets concrets et d’actions engagées dans le 3e arr. pour rendre une alimentation saine et durable accessible à tous.



Comment garantir pour toutes et tous un accès digne à une alimentation saine, de qualité et porteuse de lien social ?



En 2025 en France, une personne sur dix a des difficultés chaque jour pour se nourrir. L’aide alimentaire s’est installée dans le paysage. Malgré toute son humanité, elle est débordée par le phénomène. Face à cette situation, un collectif d’associations de Montpellier a créé une Caisse alimentaire commune. Pendant une année, le film suit la première ébauche d’une sécurité sociale de l’alimentation. 400 personnes y cotisent selon leurs moyens et reçoivent tous la même somme pour se nourrir sainement. Surtout, elles reprennent leur vie en main.



Une soirée proposée par l’association Du Vote à l’Assiette, accompagnée de la Coopération Territoriale depuis la Belle de Mai en partenariat avec En Chantier, la COMAC, l’Hydre, les Paniers Marseillais, VRAC.

Dans le cadre du cycle Du cinéma pour la planète .

Le Gyptis Belle de Mai 136 rue Loubon Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 96 25 legyptis@lafriche.org

English :

Screening followed by a debate on concrete projects and actions undertaken in the 3rd arrondissement to make healthy, sustainable food accessible to all.

