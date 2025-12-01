Projection et débat Sally Bauer, à contre courant Espace culturel Saint-Exupéry Salle Jean Cocteau Marignane

A 20h. Espace culturel Saint-Exupéry Salle Jean Cocteau 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Dans le cadre « Art et Essai », le « Ciné-Club Paradisio » propose une soirée projection biopic/drame « Sally Bauer, à contre-courant » (un rêve, un défi, une traversée pour l’histoire…) suivie d’un débat avec des intervenants très qualifiés et bénévoles.

Un film de Frida Kempff Par Frida Kempff

Avec Josefin Neldén, Mikkel Boe Folsgaard, Lisa Carlehed



Synopsis

« Suède, 1939. Alors que l’ombre de la guerre plane sur l’Europe, Sally Bauer, mère célibataire de 30 ans, rêve d’un autre combat traverser la Manche à la nage et entrer dans l’Histoire. Mais son ambition dérange. Incomprise par la société et menacée par sa propre famille, elle est confrontée à un choix déchirant renoncer à ses aspirations ou défier l’ordre établi. Pas seulement pour battre un record, mais pour prouver qu’une femme peut choisir son destin. » .

Espace culturel Saint-Exupéry Salle Jean Cocteau 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 61 74 23

English :

As part of its « Art et Essai » program, the « Ciné-Club Paradisio » is offering an evening biopic/drama screening: « Sally Bauer, à contre-courant » (a dream, a challenge, a crossing for history?) followed by a debate with highly qualified volunteer speakers.

German :

Im Rahmen des Programms « Art et Essai » bietet der « Ciné-Club Paradisio » einen Abend mit der Vorführung eines Biopics/Dramas an: « Sally Bauer, à contre-courant » (ein Traum, eine Herausforderung, eine Reise durch die Geschichte?) mit anschließender Diskussion mit hochqualifizierten und freiwilligen Rednern.

Italiano :

Nell’ambito del programma « Art et Essai », il Ciné-Club Paradisio propone una proiezione serale del biopic/dramma « Sally Bauer, à contre-courant » (un sogno, una sfida, un viaggio nella storia?) seguita da un dibattito con relatori volontari altamente qualificati.

Espanol :

En el marco de su programa « Art et Essai », el Ciné-Club Paradisio ofrece una proyección nocturna de una película biográfica y dramática: « Sally Bauer, à contre-courant » (un sueño, un desafío, un viaje a través de la historia…), seguida de un debate con ponentes voluntarios altamente cualificados.

