Projection et débat Valeur sentimentale Espace culturel Saint-Exupéry Salle Beethoven Marignane

A 20h. Espace culturel Saint-Exupéry Salle Beethoven 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Dans le cadre « Art et Essai », l’équipe « Ciné-Club Paradisio » propose, sur les conseils du nouveau Directeur du cinéma, le film « Valeur sentimentale » primé au festival de Cannes 2025. A l’issue, un débat avec des intervenants très qualifiés et bénévoles.

Une comédie dramatique de Joachim Trier Par Joachim Trier, Eskil Vogt

Avec Renate Reinsve, Stellan Skarsgard, Inga Ibsdotter Lilleaas



Synopsis

« Agnès et Nora voient leur père débarquer après de longues années d’absence. Réalisateur de renom, il propose à Nora, comédienne de théâtre, de jouer dans son prochain film, mais celle-ci refuse avec défiance. Il propose alors le rôle à une jeune star hollywoodienne, ravivant des souvenirs de famille douloureux. » .

Espace culturel Saint-Exupéry Salle Beethoven 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 61 74 23

English :

As part of the « Art et Essai » program, the « Ciné-Club Paradisio » team is proposing, on the advice of the cinema’s new director, the film « Valeur sentimentale », which won a prize at the Cannes 2025 festival. The film will be followed by a debate with highly qualified volunteer speakers.

German :

Im Rahmen von « Art et Essai » zeigt das Team « Ciné-Club Paradisio » auf Anraten des neuen Kinodirektors den Film: « Valeur sentimentale », der beim Filmfestival von Cannes 2025 ausgezeichnet wurde. Im Anschluss findet eine Diskussion mit hochqualifizierten und ehrenamtlichen Rednern statt.

Italiano :

Nell’ambito del programma « Art et Essai », l’équipe del « Ciné-Club Paradisio », su consiglio del nuovo direttore del cinema, proietta il film « Valeur sentimentale », premiato al festival di Cannes 2025. Il film sarà seguito da un dibattito con relatori volontari altamente qualificati.

Espanol :

En el marco del programa « Art et Essai », el equipo del « Ciné-Club Paradisio », aconsejado por el nuevo Director del cine, proyecta la película « Valeur sentimentale », premiada en el festival de Cannes 2025. La película irá seguida de un debate con ponentes voluntarios altamente cualificados.

