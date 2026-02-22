Projection et débat Woman Espace culturel Saint-Exupéry Salle Jean Cocteau Marignane

Projection et débat Woman

Dimanche 8 mars 2026.

A 16h. Espace culturel Saint-Exupéry Salle Jean Cocteau 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Dans le cadre de la journée des droits des femmes, le Ciné-Club Paradisio propose une soirée projection Woman (documentaire).

Elle sera suivie d’un débat avec des intervenants très qualifiés et bénévoles.

Vous êtes attendus nombreux.

Un documentaire de Anastasia Mikova, Yann Arthus-Bertrand Par Anastasia Mikova, Yann Arthus-Bertrand

Avec Florence de Paz



Woman est un projet mondial qui donne la parole à 2000 femmes à travers 50 pays différents. Cette très large échelle, n’empêche pas le film d’offrir un portrait véritablement intimiste de celles qui représentent la moitié de l’humanité.



Ce documentaire est l’occasion de révéler au grand jour les injustices que subissent les femmes partout dans le monde. Mais avant tout, il souligne la force intérieure des femmes et leur capacité à changer le monde, en dépit des multiples difficultés auxquelles elles sont confrontées. Woman, qui repose sur des entretiens à la première personne, aborde des thèmes aussi variés que la maternité, l’éducation, le mariage et l’indépendance financière, mais aussi les règles et la sexualité.

A travers ce film, vous découvrirez la parole des femmes comme vous ne l’aviez jamais entendue auparavant. (Source ALLOCINE ) .

Espace culturel Saint-Exupéry Salle Jean Cocteau 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 61 74 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark Women’s Rights Day, Ciné-Club Paradisio is offering an evening screening of the documentary Woman.

It will be followed by a debate with highly qualified volunteer speakers.

We look forward to seeing you there.

L’événement Projection et débat Woman Marignane a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de Marignane