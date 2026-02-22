Projection et deébat sur le thème des abeilles

Pérols-sur-Vézère Corrèze

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

L’association des Moulins de Razel et de Chaumeil vous invite à une projection suivi d’un débat sur les abeilles.

A l’issue de cette projection, un petit encas sur le pouce sera servi.

Renseignements et réservations avant le 10 avril 2026 .

Pérols-sur-Vézère 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 65 37 58 amrcperols@gmail.com

