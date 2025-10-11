Projection et échange avec les pompiers Courtenay
Projection et échange avec les pompiers Courtenay samedi 11 octobre 2025.
Projection et échange avec les pompiers
Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 14:30:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Les Sapeurs-Pompiers du Centre d’Incendie et de
Secours de Courtenay vous proposent une
projection gratuite du film de Jean-Jacques
Annaud, “Notre-Dame Brûle” !
Les Sapeurs-Pompiers du Centre d’Incendie et de
Secours de Courtenay vous proposent une
projection gratuite du film de Jean-Jacques
Annaud,“Notre-Dame Brûle”, suivie d’un échange
avec les sapeurs-pompiers. Cette projection est
organisée avec le soutien de la municipalité et du
pôle culturel et associatif de Courtenay. .
Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 03 48
English :
The Sapeurs-Pompiers du Centre d?Incendie et de
Secours de Courtenay invite you to a
free screening of Jean-Jacques
Annaud?s film Notre-Dame Brûle!
German :
Die Feuerwehr des Centre d’Incendie et de Secours (Feuerwehr- und Rettungszentrum) in Courtenay bietet Ihnen die Möglichkeit, sich an diesem Tag zu treffen
Courtenay bietet Ihnen eine Filmvorführung an
eine kostenlose Vorführung des Films von Jean-Jacques
Annaud, Notre-Dame Brûle?
Italiano :
I vigili del fuoco del Courtenay Fire and Rescue
Centro antincendio e di soccorso di Courtenay
proiezione gratuita del film di Jean-Jacques
Annaud di Notre-Dame Brûle!
Espanol :
Los bomberos del Courtenay Fire and Rescue
Centro de Bomberos y Rescate de Courtenay
proyección gratuita de la película de Jean-Jacques
De Jean-Jacques Annaud, Notre-Dame Brûle
L’événement Projection et échange avec les pompiers Courtenay a été mis à jour le 2025-10-03 par OT 3CBO