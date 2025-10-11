Projection et échange avec les pompiers Courtenay

Projection et échange avec les pompiers Courtenay samedi 11 octobre 2025.

Courtenay Loiret

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-11 14:30:00
fin : 2025-10-11

2025-10-11

Les Sapeurs-Pompiers du Centre d’Incendie et de
Secours de Courtenay vous proposent une
projection gratuite du film de Jean-Jacques
Annaud, “Notre-Dame Brûle” !
avec les sapeurs-pompiers. Cette projection est
organisée avec le soutien de la municipalité et du
pôle culturel et associatif de Courtenay.   .

Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 03 48 

English :

The Sapeurs-Pompiers du Centre d?Incendie et de
Secours de Courtenay invite you to a
free screening of Jean-Jacques
Annaud?s film Notre-Dame Brûle!

German :

Die Feuerwehr des Centre d’Incendie et de Secours (Feuerwehr- und Rettungszentrum) in Courtenay bietet Ihnen die Möglichkeit, sich an diesem Tag zu treffen
Courtenay bietet Ihnen eine Filmvorführung an
eine kostenlose Vorführung des Films von Jean-Jacques
Annaud, Notre-Dame Brûle?

Italiano :

I vigili del fuoco del Courtenay Fire and Rescue
Centro antincendio e di soccorso di Courtenay
proiezione gratuita del film di Jean-Jacques
Annaud di Notre-Dame Brûle!

Espanol :

Los bomberos del Courtenay Fire and Rescue
Centro de Bomberos y Rescate de Courtenay
proyección gratuita de la película de Jean-Jacques
De Jean-Jacques Annaud, Notre-Dame Brûle

L’événement Projection et échange avec les pompiers Courtenay a été mis à jour le 2025-10-03 par OT 3CBO