Projection et échange avec les pompiers Courtenay samedi 11 octobre 2025.

Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-11 14:30:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Les Sapeurs-Pompiers du Centre d’Incendie et de

Secours de Courtenay vous proposent une

projection gratuite du film de Jean-Jacques

Annaud,“Notre-Dame Brûle”, suivie d’un échange

avec les sapeurs-pompiers. Cette projection est

organisée avec le soutien de la municipalité et du

pôle culturel et associatif de Courtenay. .

Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 03 48

English :

The Sapeurs-Pompiers du Centre d?Incendie et de

Secours de Courtenay invite you to a

free screening of Jean-Jacques

Annaud?s film Notre-Dame Brûle!

German :

Die Feuerwehr des Centre d’Incendie et de Secours (Feuerwehr- und Rettungszentrum) in Courtenay bietet Ihnen die Möglichkeit, sich an diesem Tag zu treffen

Courtenay bietet Ihnen eine Filmvorführung an

eine kostenlose Vorführung des Films von Jean-Jacques

Annaud, Notre-Dame Brûle?

Italiano :

I vigili del fuoco del Courtenay Fire and Rescue

Centro antincendio e di soccorso di Courtenay

proiezione gratuita del film di Jean-Jacques

Annaud di Notre-Dame Brûle!

Espanol :

Los bomberos del Courtenay Fire and Rescue

Centro de Bomberos y Rescate de Courtenay

proyección gratuita de la película de Jean-Jacques

De Jean-Jacques Annaud, Notre-Dame Brûle

