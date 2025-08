Projection et entretien : Le Vivant qui se défend, de Vincent Verzat Cinématographe (Le) Nantes

Projection et entretien : Le Vivant qui se défend, de Vincent Verzat Cinématographe (Le) Nantes mercredi 3 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-03 20:30 – 22:00

Gratuit : non De 3 à 6 € Plein tarif : 6 €Tarif réduit : 4 € (carte Cézam, Tourisme et Loisirs, CCP, COS, université permanente, Moneko)Tarif réduit : 3 € (Enfants, étudiant·es, demandeurs d’emploi, CartS, bénéficiaires RSA, TU-Nantes, bénéficiaires AAH gratuité accomp., Carte Blanche) Tout public

Vincent Verzat filme les mobilisations écologiques depuis 10 ans. Partant d’un récit personnel et sensible, le film retrace son cheminement entre militantisme et naturalisme, sa recherche d’un équilibre entre combat et contemplation, traçant un chemin pour affronter ce qui vient. Des luttes forestières du plateau de Millevaches à la tanière d’une famille de blaireaux, en passant par les méga bassines du Poitou et l’autoroute A69, Le Vivant qui se défend fait le lien entre les animaux sauvages et les luttes qui sont menées partout en France contre la destruction de leurs habitats.

Cinématographe (Le) Nantes

