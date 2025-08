Projection et entretien : Tout revient à la mer, de Brice Andlauer et Maxime Leblanc Cinématographe (Le) Nantes

Projection et entretien : Tout revient à la mer, de Brice Andlauer et Maxime Leblanc Cinématographe (Le) Nantes mercredi 17 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-17 20:30 – 21:50

Gratuit : non De 3 à 6 € Plein tarif : 6 €Tarif réduit : 4 € (carte Cézam, Tourisme et Loisirs, CCP, COS, université permanente, Moneko)Tarif réduit : 3 € (Enfants, étudiant·es, demandeurs d’emploi, CartS, bénéficiaires RSA, TU-Nantes, bénéficiaires AAH gratuité accomp., Carte Blanche) Tout public

En Tunisie, au large de Sfax, les îles Kerkennah sont les témoins des bouleversements du monde. Cette bande de terre, sur la route de Lampedusa, a longtemps vécu dans un quotidien paisible de pêche. Mais un nouveau crabe destructeur, la pêche intensive, la montée des eaux, la pollution pétrolière et la crise migratoire transforment la vie des Kerkenniens, contraints de trouver d’autres moyens de survivre ou de partir. Confrontant le regard des anciens avec le pragmatisme de la jeunesse, Tout revient à la mer raconte Kerkennah, le rapport aux éléments, les éternels départs et retours, ce qui pourrait disparaître ou survivre.

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0285520010 https://www.lecinematographe.com