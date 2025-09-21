Projection et exposition de cartes postales anciennes à la Maison de la Mémoire de Migennes Maison de la Mémoire Migennes

Projection et exposition de cartes postales anciennes à la Maison de la Mémoire de Migennes Dimanche 21 septembre, 14h00 Maison de la Mémoire Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir une exposition de cartes postales anciennes relatant l’histoire de la ville et du Vieux-Migennes.

Vous pourrez également assister à des projections vidéo dans les locaux de l’ancienne mairie rénovée.

Maison de la Mémoire Place de la Liberté, 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

© Daytona Goguelat