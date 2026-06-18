Projection et pétanque Moi, moche et méchant Le Talus Marseille 12e Arrondissement

Marseille 12e Arrondissement

Projection et pétanque Moi, moche et méchant

Vendredi 21 août 2026 de 18h30 à 23h. Le Talus 623 rue Saint-Pierre Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:30:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Une douce soirée d’été, installé·es entre herbes folles et containers, à jouer à la pétanque et à regarder un film.Enfants

À la nuit tombée, le film commence silence immédiat, regards tournés vers l’écran. Dans ce décor brut, les images prennent une autre dimension le cinéma devient une expérience sensorielle et collective, comme un rituel de quartier.



Dès 18h30 pétanque, chill, activités pour enfants et petite restauration.

Projection à la tombée de la nuit du film d’animation Moi, moche et méchant.



Une proposition du Talus, un tiers-lieu marseillais de partage, de découverte et d’expérimentation d’une nouvelle façon de vivre et d’aménager la ville.



Il est porté par l’association Heko Farm, qui a pour objet de promouvoir les transitions écologiques, sociales et citoyennes par des actions pédagogiques et productives autour de l’environnement, de l’agroécologie, de l’alimentation durable, du réemploi et de la culture. .

Le Talus 623 rue Saint-Pierre Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 34 09 34 22 prog@heko.farm

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English :

A balmy summer evening, sitting among the wild grasses and dumpsters, playing pétanque and watching a movie.

L’événement Projection et pétanque Moi, moche et méchant Marseille 12e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-18 par Ville de Marseille