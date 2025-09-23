Projection et Rencontre : « C’EST DIMANCHE! » de Samir Guesmi, dans le cadre du 3027 festival Le Pavillon des Canaux Paris

Projection et Rencontre : « C’EST DIMANCHE! » de Samir Guesmi, dans le cadre du 3027 festival Le Pavillon des Canaux Paris mardi 23 septembre 2025.

L’Association 3027 présente la troisième édition du 3027 FESTIVAL du 5 au 27 septembre 2025 qui invite le public à découvrir une programmation gratuite et ouverte à tous.tes créée avec et par les bénéficiaires de l’Association, en collaboration avec différent.es artistes et au sein de divers lieux partenaires.

Projection du film « C’est dimanche! » de Samir Guesmi suivie d’une rencontre avec le réalisateur au Pavillon des Canaux.



L’Association sociale et culturelle 3027 offre un accès aux arts, au sport, à la culture et aux droits à travers des rendez-vous hebdomadaires gratuits ouverts à tous.tes.

Projection du film « C’est dimanche! » de Samir Guesmi suivie d’une rencontre avec le réalisateur au Pavillon des Canaux.

Le mardi 23 septembre 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-23T23:00:00+02:00

fin : 2025-09-24T01:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-23T20:00:00+02:00_2025-09-23T22:00:00+02:00

Le Pavillon des Canaux 39 Quai de la Loire 75019 Paris

https://www.3027.org/ +33645126062 contact@3027.org https://www.facebook.com/3027.troismillevingtsept https://www.facebook.com/3027.troismillevingtsept