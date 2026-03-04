Projection et rencontre « Écrire comme je filmerais » — Printemps des Poètes, Villa Marguerite Yourcenar, Saint-Jans-Cappel

Projection et rencontre « Écrire comme je filmerais » — Printemps des Poètes Samedi 28 mars, 18h00 Villa Marguerite Yourcenar Nord

réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T18:00:00+01:00 – 2026-03-28T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T18:00:00+01:00 – 2026-03-28T20:00:00+01:00

Écrire comme je filmerais explore le dialogue entre son court métrage. La porte et le travail d’écriture, là où image et son se répondent étroitement, le son produisant l’image et l’image produisant des espaces visuellement sonores. La projection sera suivie d’une lecture de fragments choisis dans différents recueils pour donner à entendre et à voir ce qui se tisse entre ces deux médiums.

Villa Marguerite Yourcenar 2266 Rte du Parc, 59270 Saint-Jans-Cappel Saint-Jans-Cappel 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 73 48 90 »}, {« type »: « email », « value »: « villayourcenar@lenord.fr »}]

Poétesse, autrice et réalisatrice, Christine Girard s’interroge : « Écrire et filmer, serait-ce un même geste ? »

Christine Girard // février 2026