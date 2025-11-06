Projection et rencontre La rafle oubliée 23 janvier 1943 à Marseille, Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales Jonzac

Projection et rencontre La rafle oubliée 23 janvier 1943 à Marseille, Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales Jonzac jeudi 6 novembre 2025.

Projection et rencontre La rafle oubliée 23 janvier 1943 à Marseille,

Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales 81-83 rue Sadi Carnot Jonzac Charente-Maritime

Début : 2025-11-06 18:30:00

fin : 2025-11-06

2025-11-06

La rafle oubliée 23 janvier 1943 à Marseille, film de Monsieur Fabio Lucchini, avec la présence de Monsieur Jean-Baptise Giribaldi, victime et rescapé, membre du Collectif Saint-Jean .

Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales 81-83 rue Sadi Carnot Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 91 13 archivesjonzac@charente-maritime.fr

English :

La rafle oubliée: 23 janvier 1943 à Marseille, film by Fabio Lucchini, with Jean-Baptise Giribaldi, victim and survivor, member of the Collectif Saint-Jean .

German :

Die vergessene Razzia: 23. Januar 1943 in Marseille, Film von Herrn Fabio Lucchini, mit der Anwesenheit von Herrn Jean-Baptise Giribaldi, Opfer und Überlebender, Mitglied des Collectif Saint-Jean .

Italiano :

La rafle oubliée 23 janvier 1943 à Marseille, un film di Fabio Lucchini, con Jean-Baptise Giribaldi, vittima e sopravvissuto, membro del Collectif Saint-Jean .

Espanol :

La rafle oubliée 23 janvier 1943 à Marseille, película de Fabio Lucchini, con Jean-Baptise Giribaldi, víctima y superviviente, miembro del Collectif Saint-Jean .

