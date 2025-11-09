Projection et Rencontre « Les Maîtres d’Art et … » Musée d’art et d’histoire de Colombes Colombes

Début : 2025-11-09T14:00:00 – 2025-11-09T18:00:00

Fin : 2026-02-07T14:00:00 – 2026-02-07T18:00:00

Une exposition des œuvres des 3 Maîtres colombiens sera complétée par la diffusion de 24 films documentaires de Florian Debu.

Isabelle Emmerique, laqueur, Jean-pierre Baquère, verrier et Franck Benito, tailleur de cristal, sont les 3 artisans d’excellence installés à Colombes. Plusieurs de leurs pièces ont rejoint les collections du Musée d’Art et d’Histoire qui s’emploie à préserver ce patrimoine créatif. Il les rend accessibles pour le plaisir et la satisfaction du plus grand nombre.

L’immersion au cœur de l’univers créatif des Maîtres d’art se poursuit avec la diffusion de 24 films courts. Ces portraits font entrer le spectateur dans l’intimité des ateliers des Maîtres d’Art. Florian Debu en ouvre les portes et montre les gestes précis qui modulent les pièces délicates et raffinées, qui apprivoisent ou se laissent guider par la matière, du clavecin aux broderies de fils d’or en passant par la glyptique.

Organisés par thématique « Les Maîtres d’Art et … », ces films seront diffusés au Musée d’Art et d’Histoire de novembre 2025 à février 2026, et seront enrichis par des interventions de Maîtres d’Art à chaque lancement d’une nouvelle thématique.

« Ces nuances de mondes » fera l’ouverture de la programmation, dans le cadre des XIe Rencontres Cinématographiques de Colombes proposées par l’Association Angelka. Il retrace le parcours d’Isabelle Emmerique et son exposition « Laqueur voyageur » de 2024 au Musée d’Art et d’Histoire. En seconde partie, une master classe avec l’artiste et le vidéaste Florian Debu, sera animée par le réalisateur Kamel Abdous.

Enfin, une visite exceptionnelle de l’atelier de de l’entreprise familiale Cristal Benito, Maître en taille de cristal, viendra enrichir cette immersion.

Musée d'art et d'histoire de Colombes 2 Rue Gabriel Péri, 92700 Colombes, France

