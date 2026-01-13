Projection et rencontre : Loup y es-tu ? Bibliothèque Longs-Champs Rennes Mercredi 4 février, 18h30 Ille-et-Vilaine

Projection du film documentaire Loup y es-tu, suivie d’une rencontre avec le réalisateur, Mathurin Peschet.

Après plus d’un siècle d’absence, le loup est revenu en Bretagne. Le super-prédateur rôde au cœur du Finistère et ses attaques mettent déjà en ébullition le monde de l’élevage. Combien sont-ils et comment sont-ils parvenus jusqu’ici ? Mais surtout qu’est-ce que ce retour provoque chez les Bretons et révèle de notre rapport à la vie sauvage ? Entre les passions et les peurs que cette réapparition révèle, allons-nous à nouveau l’exterminer ou parviendrons-nous cette fois à coexister ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-04T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-04T20:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 36

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36



