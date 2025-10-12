Projection et rencontre mon lapin bleu La Quatro, auditorium Baud

Projection et rencontre mon lapin bleu

La Quatro, auditorium 3 avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Temps fort bistrot en lien avec l’exposition temporaire du Musée de la Carte Postale.

On est au bout du monde. Yvonne, la patronne du café, sert des petits rouges aux joueurs de cartes, vend du pain, moud du poivre, trouve le mot juste, la phrase qui sauve la journée. Elle est née dans la maison, il y a quatre-vingts ans. Elle a voyagé, mais a décidé, un jour, d’attendre ici que le monde vienne à elle. Miracle quotidien.

Une Mexicaine traverse le bar d’une démarche chaloupée. Un client triste retrouve le sourire. Parfois, c’est tout le bar qui jubile. Il n’y a pas de hasard Tous ceux qui entrent chez moi, c’est qu’ils le méritent ! Pourtant, sur la route, les voitures passent à toute vitesse, indifférentes. Coquillages et mots d’esprit à déguster. La mer n’est pas loin. La poésie non plus. On est au début du monde.

Une rencontre avec l’équipe du film est prévue à l’issue de la projection.

17h gratuit sur réservation tout public. .

La Quatro, auditorium 3 avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14

