Projection et rencontre Yintah Médiathèque de Chorges Chorges

Projection et rencontre Yintah

Médiathèque de Chorges 21, rue du Fein, Place François 1er Chorges Hautes-Alpes

Long métrage documentaire sur le combat de la Première Nation Wet’suwet’en pour sa souveraineté. Suivi d’une rencontre avec Sophie Gergaud, spécialisée dans les cinémas autochtones et docteure en anthropologie visuelle.

Médiathèque de Chorges 21, rue du Fein, Place François 1er Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 53 93 30 mediatheque@mairie-chorges.fr

English :

Feature-length documentary on the Wet?suwet?en First Nation’s fight for sovereignty. Followed by a discussion with Sophie Gergaud, specialist in indigenous cinema and doctor of visual anthropology.

German :

Langer Dokumentarfilm über den Kampf der First Nation Wet?suwet?en um ihre Souveränität. Anschließend Treffen mit Sophie Gergaud, die sich auf indigene Filme spezialisiert hat und Doktorin der visuellen Anthropologie ist.

Italiano :

Documentario sulla lotta per la sovranità della First Nation Wet?suwet?en. Seguirà un dibattito con Sophie Gergaud, specializzata in cinema indigeno e con un dottorato in antropologia visiva.

Espanol :

Largometraje documental sobre la lucha por la soberanía de la Primera Nación Wet?suwet?en. Seguido de un debate con Sophie Gergaud, especializada en cine indígena y doctora en antropología visual.

