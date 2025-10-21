Projection et temps d’échange Montfort-sur-Meu

Le 21 octobre à 20h30, le cinéma La Cane vous propose la projection du film Put Your Soul on Hand and Walk puis un temps d’échange avec la présence exceptionnelle de Hussan Hindi, enseignant à l’École de Cinéma de Rennes, fondateur du Festival Travelling qu’il dirige durant 17 ans et directeur artistique du Festival du film britannique de Dinard pendant 25ans.

Put Your Soul on Your Hand and Walk

Le film est la réponse de la réalisatrice aux massacres en cours des Palestiniens. Fatem Hassona lui a prêté ses yeux pour voir Gaza, où elle résistait en documentant la guerre. Leurs échanges pendant plus de 200 jours sont devenus ce film. L’assassinat de Fatem le 16 avril 2025, suite à une attaque israélienne sur sa maison, en change à jamais le sens.

Documentaire plurinational de Sepideh Farsi.

VOST (version original sous-titrée)

Durée 1h50.

Tarif 4,50€

Sur réservation. .

13 Boulevard Carnot Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

