PROJECTION « ET UN JOUR UNE FEMME »

Les Résidentiels Allée Jean-Claude Brialy Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-10-03 15:00:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Être une femme dans la société d’aujourd’hui.

Ce film documentaire fait part de différents témoignages de femmes, d’un point de vue social, sur les conditions féminines en général.

Vendredi 3 Octobre à 15h

Sur inscription 02 40 21 21 21 animationstbrevin@residentiels.fr

Les Résidentiels Allée Jean-Claude Brialy Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 21 21 com@residentiels.fr

English :

Being a woman in today’s society.

This documentary film features a range of women’s testimonials, from a social perspective, on women’s conditions in general.

Friday, October 3 at 3pm

Registration: 02 40 21 21 21 animationstbrevin@residentiels.fr

German :

Eine Frau in der heutigen Gesellschaft sein.

Dieser Dokumentarfilm berichtet von verschiedenen Aussagen von Frauen aus gesellschaftlicher Sicht über die Bedingungen für Frauen im Allgemeinen.

Freitag, 3. Oktober um 15 Uhr

Mit Anmeldung: 02 40 21 21 animationstbrevin@residentiels.fr

Italiano :

Essere donna nella società di oggi.

Questo documentario presenta diverse testimonianze di donne, da una prospettiva sociale, sulla condizione femminile in generale.

Venerdì 3 ottobre alle 15:00

Iscrizione obbligatoria: 02 40 21 21 21 animationstbrevin@residentiels.fr

Espanol :

Ser mujer en la sociedad actual.

Este documental presenta los relatos de varias mujeres, desde una perspectiva social, sobre las condiciones de la mujer en general.

Viernes 3 de octubre a las 15.00 horas

Inscripción obligatoria: 02 40 21 21 21 animationstbrevin@residentiels.fr

