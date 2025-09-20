Projection et visite guidée du Mémorial de Richemont Mémorial de la ferme de Richemont Saucats

Gratuit dans la limite des 30 places disponibles sous chapiteau pour chaque séance. Sans réservation. Tous les espaces sont accessibles de plain-pied, mais beaucoup sont des surfaces enherbées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Vivez une expérience complète au Mémorial de Richemont grâce à une formule combinant projection et visite guidée.

Chaque séance, d’une durée d’une heure, débutera par une projection sous chapiteau retraçant l’histoire et la mémoire du site, avant de se poursuivre par une visite guidée du Mémorial.

Séances proposées toutes les heures : 10h, 11h, 14h, 15h et 16h.

Un moment fort et instructif, pour mieux comprendre ce lieu de mémoire.

Mémorial de la ferme de Richemont Mémorial de la ferme de Richemont, 33650 Saucats Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.memorialderichemont.org/ A l’occasion des journées du patrimoine des 20 et 21 septembre 2025, les membres du Comité du mémorial de la ferme de Richemont à Saucats, vous invitent à la découverte guidée de ce monument élevé à la mémoire des résistants du Sud-Ouest, ainsi qu’à une projection relatant le combat des jeunes résistants morts sur ce lieu même.

Nous souhaitons vous voir nombreux assister à ces journées du patrimoine autour du mémorial de la Ferme de Richemont. – Situation du site : en venant de Léognan, traverser Saucats par la D651 en direction de Villagrains, au premier rond-point rencontré, prendre la 1ère sortie en direction du Mémorial, signalée par une borne indicatrice. La route empruntée mène directement au monument, au pied duquel on trouve un parc de stationnement pour les véhicules.

© Matthieu Lecouvey – Initial Ingénierie