Projection Été 44 Cinéma Le Dauphin Plouescat

Projection Été 44

Cinéma Le Dauphin 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Début : 2025-12-04 20:15:00

fin : 2025-12-04

2025-12-04

Billetterie au cinéma Le Dauphin.

En lien avec le recueil Paroles d’anciens, mémoire de jeunesse .

Été 44 est une fiction poignante retraçant les événements dramatiques de l’été 1944 en France, pendant la Seconde Guerre mondiale. Le film se concentre sur les expériences des habitants de Saint-Pol-de-Léon et leurs interactions avec les troupes alliées et les forces d’occupation allemandes. .

Cinéma Le Dauphin 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81

