Projection exceptionnelle 39-45 Dieuze et sa région dans la tourmente Salle de la Délivrance Dieuze

Projection exceptionnelle 39-45 Dieuze et sa région dans la tourmente

Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-04 18:30:00

fin : 2026-03-04 19:00:00

Date(s) :

2026-03-04

Un film de Jean-Paul Gaillot sur l’Occupation, la Résistance, les bombardements et le destin des populations civiles et juives à Dieuze et dans sa région.Tout public

0 .

Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07 salinesroyales-dieuze@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A film by Jean-Paul Gaillot about the Occupation, the Resistance, the bombings and the fate of civilians and Jews in Dieuze and the surrounding area.

L’événement Projection exceptionnelle 39-45 Dieuze et sa région dans la tourmente Dieuze a été mis à jour le 2026-02-20 par OT DU PAYS SAULNOIS