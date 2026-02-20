Projection exceptionnelle 39-45 Dieuze et sa région dans la tourmente Salle de la Délivrance Dieuze
Projection exceptionnelle 39-45 Dieuze et sa région dans la tourmente
Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mercredi Mercredi 2026-03-04 18:30:00
fin : 2026-03-04 19:00:00
2026-03-04
Un film de Jean-Paul Gaillot sur l’Occupation, la Résistance, les bombardements et le destin des populations civiles et juives à Dieuze et dans sa région.Tout public
Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07 salinesroyales-dieuze@orange.fr
A film by Jean-Paul Gaillot about the Occupation, the Resistance, the bombings and the fate of civilians and Jews in Dieuze and the surrounding area.
