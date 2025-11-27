Projection exceptionnelle au cinéma d’Argentat Sacré-Cœur Argentat-sur-Dordogne
Projection exceptionnelle au cinéma d’Argentat Sacré-Cœur
Avenue Raymond Poincaré Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Début : 2025-11-27
fin : 2025-11-27
2025-11-27
Il y a 350 ans, en France, Jésus a fait connaître son cœur brûlant d’amour à Sainte Marguerite-Marie. Aujourd’hui, dans le monde entier, la puissance du Sacré-Cœur transforme encore des vies. Un docu- fiction saisissant qui nous plonge au cours des siècles dans le mystère du Sacré-Cœur de Jésus et nous révèle son Amour personnel et inconditionnel .
Avenue Raymond Poincaré Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
