Projection exceptionnelle en 35mm de La Tulipe noire, La Fauvette, Neuilly-Plaisance

Informations pratiques

Projection exceptionnelle en 35mm de La Tulipe noire Samedi 19 septembre, 15h45 La Fauvette Seine-St-Denis

Gratuit, sans limite de jauge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:45:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:45:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le cinéma en Seine-Saint-Denis se découvre de multiples façons, notamment par l’histoire de son support d’origine : la pellicule argentique. La projection des bobines résiste au temps et coexiste avec les projections numériques grâce à un réseau de projectionnistes et de salles qui entretiennent le matériel de projection et font vivre leurs savoir-faire.

Au programme du cinéma La Fauvette (Neuilly-Plaisance) le samedi 19 septembre :

15h45 : projection en 35mm de La Tulipe noire de Christian-Jaque

Le Roussillon à la veille de la Révolution Française. Masqué d’un ruban et surnommé « la Tulipe noire », un jeune aristocrate s’en prend aux nobles de la région en les dépouillant de leur fortune. Lors d’une altercation avec la police, il est marqué au visage. Ne pouvant plus assurer son anonymat, il demande à son frère jumeau et parfait sosie de prendre le relais.

Séance gratuite.

Une initiative des cinémas du territoire et du Département de la Seine-Saint-Denis, en partenariat avec Cinémas 93 et Seine-Saint-Denis Tourisme.

La Fauvette Plateau d’Avron – Place de Stalingrad, 93360 Neuilly-Plaisance, France Neuilly-Plaisance 93360 Plateau d’Avron Seine-St-Denis Île-de-France 01 43 00 11 38 https://www.mairie-neuillyplaisance.com/le-7eme-art-et-le-cinema-la-fauvette-/programme-cinema Stationnement gratuit à proximité

Projection

© Cinéma La Fauvette, Neuilly-Plaisance