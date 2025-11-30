Projection exceptionnelle : « Shoah » de Claude Lanzmann Mémorial de la Shoah Paris

Projection exceptionnelle : « Shoah » de Claude Lanzmann Mémorial de la Shoah Paris dimanche 30 novembre 2025.

France, documentaire, 570 min, Les Films Aleph, Historia Films, ministère de la Culture, France, 1985.

Dans ce film hors norme, salué par la presse internationale comme un événement cinématographique et historique, Claude Lanzmann s’approche au plus près de la réalité de l’extermination des Juifs en se fondant sur la parole des survivants, des bourreaux et des habitants des environs des centres de mise à mort filmés au temps présent. Une œuvre magistrale, inscrite depuis 2023 au registre de la mémoire du monde de l’Unesco, que nous vous proposons de voir, ou revoir, dans son intégralité.

Dans le cadre de l’exposition « Claude Lanzmann : les enregistrements inédits » et à l’occasion du centenaire de la naissance de Claude Lanzmann et des 40 ans du film « Shoah »

Le dimanche 30 novembre 2025

de 14h00 à 21h00

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

