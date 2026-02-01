Projection : Exilés et Déportés Centre Paris Anim de la Place des Fêtes Paris

Un engagement qui mène à la déportation mais aussi à la dignité de leurs valeurs !

Un film d’exception !

Des millions de personnes sont déportées vers les camps d’extermination nazis. Les Républicains espagnols exilés sont victimes et témoins de la barbarie, Après avoir tenu en échec le fascisme international, ils s’engagent pour continuer leur combat dans les rangs des Compagnies de Travailleurs Étrangers, de la Résistance, des Forces Françaises Libres.

En France, dans la Résistance les Républicains espagnols se battent contre les nazis. Ils nous parlent de la lutte contre l’envahisseur et contre le gouvernement de Vichy collaborationniste.

Les Alliés ont déjà débarqué en Normandie mais les insurgés de Paris ne peuvent vaincre les Allemands. La Division Leclerc entre dans la ville le 25 août 1944. Lluís Royo, de la « Nueve », la neuvième compagnie, est à bord d’un half-track blindé, baptisé « Madrid » en mémoire de la Guerre d’Espagne.

La colonne Dronne entre, dans la capitale en éclaireur, le 24 août au soir, parmi ces 170 soldats une majorité de Républicains espagnols appartenant à la Nueve. Les femmes parisiennes les embrassent…

Plusieurs centaines de républicains combattirent dans la 2e DB, parmi ceux de la Nueve, seulement une quarantaine seront au nid d’aigle d’Hitler le 5 mai 1945.

Une partie de ces exilés, si particuliers, subiront la déportation dans les camps nazis dès août 1940. Les survivants nous parlent des convois et de leur arrivée en enfer. Ils survivent ou meurent à Mauthausen, Dachau, Ravensbrück…

Lorsque les Alliés libèrent les camps, les déportés font un serment : Ne jamais oublier, Il est toujours respecté.

Un débat fera suite à la projection en présence du réalisateur, Felip Solé

Le jeudi 12 février 2026 à 19h

Exilés et Deportés_projection ; Crédits : ©association 24 aout 1944 Stéphane Brochier

Un film de Felip Solé. 56 minutes. 2006 (depuis 2006, les connaissances sur le sujet ont progressées grâce aux recherches et à l’étude des archives multiples, officielles et individuelles)

Un film riche d’images d’archives qui retrace l’épopée antifasciste des Républicains espagnols, depuis leur mobilisation pour défendre leur république mise à mal par l’armée jusqu’à la victoire en 1945 contre le nazisme.

Le jeudi 12 février 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-12T20:00:00+01:00

fin : 2026-02-12T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-12T19:00:00+02:00_2026-02-12T22:00:00+02:00

Centre Paris Anim de la Place des Fêtes 2/4 rue des Lilas 75019 Paris

http://www.24-aout-1944.org +33651728618 info@24-aout-1944.org



