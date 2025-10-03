Projection & expo Le soliloque des muets Rue Général De Gaulle Laruns

Projection & expo Le soliloque des muets

Rue Général De Gaulle Médiathèque de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

2025-10-03

En Indonésie, les anciens prisonniers politiques du Nouvel Ordre de Suharto sont muselés depuis 50 ans par un système d’oppression toujours actif malgré la démocratie. À travers un tribunal populaire symbolique organisé à La Haye, ainsi qu’un voyage dans l’archipel à leur rencontre, les victimes du régime s’expriment enfin sur leur terrible vécu. C’est alors l’un des crimes majeurs contre l’humanité du XXe siècle qui se dévoile.

Ce documentaire retrace la répression anticommuniste massive orchestrée par le général Suharto lors de son arrivée au pouvoir en 1965-66. À travers les témoignages bouleversants d’anciens prisonniers politiques, il révèle l’ampleur des violences et des persécutions infligées sous le Nouvel Ordre. Toujours stigmatisés aujourd’hui, ces survivants portent une mémoire que l’Indonésie peine à reconnaître, tant les événements de 1965 demeurent un sujet tabou. .

Rue Général De Gaulle Médiathèque de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 57 66

