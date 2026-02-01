Projection Festiprev Hors des Murs rue de Bouteville Salles-sur-Mer
rue de Bouteville La Galerie Salles-sur-Mer Charente-Maritime
Début : 2026-02-04 20:00:00
fin : 2026-02-04 21:30:00
2026-02-04
Pour son RDV mensuel, l’association En Salles invite Festiprev à une projection de courts métrages sur la prévention des écrans suivie d’un temps d’échanges.
rue de Bouteville La Galerie Salles-sur-Mer 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 03 79
English :
For its monthly event, the En Salles association invites Festiprev to a screening of short films on screen prevention, followed by a discussion session.
