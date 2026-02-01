Projection Festiprev Hors des Murs rue de Bouteville Salles-sur-Mer

Projection Festiprev Hors des Murs

rue de Bouteville La Galerie Salles-sur-Mer Charente-Maritime

Début : 2026-02-04 20:00:00

fin : 2026-02-04 21:30:00

2026-02-04

Pour son RDV mensuel, l’association En Salles invite Festiprev à une projection de courts métrages sur la prévention des écrans suivie d’un temps d’échanges.

rue de Bouteville La Galerie Salles-sur-Mer 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 03 79

English :

For its monthly event, the En Salles association invites Festiprev to a screening of short films on screen prevention, followed by a discussion session.

