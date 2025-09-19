Projection : festival « Play it Again » Cinéma Café des images Hérouville-Saint-Clair

Projection : festival « Play it Again » Cinéma Café des images Hérouville-Saint-Clair vendredi 19 septembre 2025.

Projection : festival « Play it Again » 19 – 22 septembre Cinéma Café des images Calvados

De 4,5€ à 7,5€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T23:00:00

Fin : 2025-09-22T10:00:00 – 2025-09-22T23:00:00

Projet réalisé dans le cadre des Journées du Matrimoine.

Organisée par l’ADRC avec le soutien du CNC et de nombreux partenaires dans toute la France, le Festival Play It Again ! propose de (re)découvrir sur grand écran une sélection de films de répertoire : grands classiques du cinéma et perles rares en versions restaurées ! Au Café des images, comme chaque année, les femmes de cinéma sont à l’honneur !

Au programme : La Reine Margot de Patrice Chéreau en ouverture, Leila et les loups de Heiny Stour (suivi d’une rencontre avec l’Association Beau Temps mais orageux), Coup de foudre de Diane Kuris, Olivia de Jacqueline Audry et une séance Cinéinclusif avec un film et une rencontre accessible pour toutes et tous.

Jeudi 18 septembre à 20h (ouverture – 3h)

Du 19 au 29 septembre

Cinéma Café des images 5 Square du Théâtre, 14200 Hérouville-Saint-Clair, France Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie 0231453470 https://cafedesimages.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

© Sophie Lulague