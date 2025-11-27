PROJECTION | Festival [Trafik] Lycée des métiers Hélène Duc Bergerac

PROJECTION | Festival [Trafik]

Lycée des métiers Hélène Duc 35 Boulevard Chanzy Bergerac Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Durée 1h15

Programme:

SIXTY-SEVEN MILLISECONDS

de Fleuryfontaine

FRANCE, 2025 (15MIN)

En partant de la trace d’un projectile enregistrée par une caméra de surveillance, Soixante-Sept Millisecondes suit la trajectoire du tir et celle de ses protagonistes clés. À travers la reconstruction associant des images générées par ordinateur et le récit d’une victime, le film questionne avec force la légitimité du maintien de l’ordre en France et ses excès.

BODYCAM

de Stéphane Myczkowski

FRANCE, 2017 (17MIN)

Depuis le début des années 2010, de nombreuses villes américaines équipent leurs officiers de police de caméras corporelles, petits appareils d’enregistrement qui se fixent sur la poitrine. Les agents portant une caméra ont le devoir

de l’allumer au début de chacune de leurs interventions.

FRÈRES

de Ugo Simon — France, 2021 (43 min) .

Lycée des métiers Hélène Duc 35 Boulevard Chanzy Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

