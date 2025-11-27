PROJECTION | Festival [Trafik] Lycée des métiers Hélène Duc Bergerac
PROJECTION | Festival [Trafik] Lycée des métiers Hélène Duc Bergerac jeudi 27 novembre 2025.
PROJECTION | Festival [Trafik]
Lycée des métiers Hélène Duc 35 Boulevard Chanzy Bergerac Dordogne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-27
Durée 1h15
Programme:
SIXTY-SEVEN MILLISECONDS
de Fleuryfontaine
FRANCE, 2025 (15MIN)
En partant de la trace d’un projectile enregistrée par une caméra de surveillance, Soixante-Sept Millisecondes suit la trajectoire du tir et celle de ses protagonistes clés. À travers la reconstruction associant des images générées par ordinateur et le récit d’une victime, le film questionne avec force la légitimité du maintien de l’ordre en France et ses excès.
BODYCAM
de Stéphane Myczkowski
FRANCE, 2017 (17MIN)
Depuis le début des années 2010, de nombreuses villes américaines équipent leurs officiers de police de caméras corporelles, petits appareils d’enregistrement qui se fixent sur la poitrine. Les agents portant une caméra ont le devoir
de l’allumer au début de chacune de leurs interventions.
FRÈRES
de Ugo Simon — France, 2021 (43 min) .
Lycée des métiers Hélène Duc 35 Boulevard Chanzy Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 90 77 contact@lagaremondiale.com
English : PROJECTION | Festival [Trafik]
German : PROJECTION | Festival [Trafik]
Italiano :
Espanol : PROJECTION | Festival [Trafik]
L’événement PROJECTION | Festival [Trafik] Bergerac a été mis à jour le 2025-11-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides