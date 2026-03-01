Projection Fête du court-métrage avec le festival La Rochelle cinéma projection à La Fabuleuse Cantine Place Bernard Moitessier La Rochelle
Place Bernard Moitessier La Fabuleuse Cantine Place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2026-03-28 15:30:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Le Fema fête le court métrage à La Rochelle le 28 mars ! Rendez-vous à 15:30 à La Fabuleuse cantine pour la projection de 6 courts métrages autour des secrets de la voix off.
Place Bernard Moitessier La Fabuleuse Cantine Place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 52 28 96 ac.girault@festival-larochelle.org
English :
Fema celebrates short films in La Rochelle on March 28! Join us at 15:30 at La Fabuleuse cantine for a screening of 6 short films on the secrets of voice-over.
