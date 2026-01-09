Projection film: Appelez-moi encore Le Funi Cinéma Le Refuge Barèges

Projection film: Appelez-moi encore Le Funi

Cinéma Le Refuge BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-22 17:00:00

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Projection du film Appelez-moi encore Le Funi présenté par l’association Funitoy.

Film réalisé par Laurence Fleury.

Entrée libre

.

Cinéma Le Refuge BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Screening of the film Appelez-moi encore Le Funi presented by the Funitoy association.

Film directed by Laurence Fleury.

Free admission

