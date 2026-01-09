Projection film: Appelez-moi encore Le Funi Cinéma Le Refuge Barèges

Projection film: Appelez-moi encore Le Funi Cinéma Le Refuge Barèges dimanche 1 mars 2026.

Début : 2026-03-01 17:00:00
Projection du film Appelez-moi encore Le Funi présenté par l’association Funitoy.
Film réalisé par Laurence Fleury.
Entrée libre
Cinéma Le Refuge BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00 

English :

Screening of the film Appelez-moi encore Le Funi presented by the Funitoy association.
Film directed by Laurence Fleury.
Free admission

