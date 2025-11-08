Projection film Atlas Oculto Médiathèque Urt

Projection film Atlas Oculto

Médiathèque 156 Rue de Gascogne Urt Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre du Mois Documentaire organisé par Biblio64 et ALCA Nouvelle-Aquitaine, la médiathèque organise la projection de ce documentaire retraçant le témoignage des habitants des villages ennoyés lors des constructions des barrages hydrauliques en Espagne.

Synopsis du film

En Espagne, de nombreuses villes ont été ennoyées dans les barrages hydrauliques après la guerre, un phénomène massif qui ne ressemble à aucun autre pays européen. L’Atlas Oculto est un film qui explore l’imaginaire de cette ville d’eau, effacée de toutes les cartes, et de la mémoire collective.

